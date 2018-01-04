86 kilo verdi gelinlik giydi Pelin Öztekin'i görenler tanıyamıyor

"Berk ile yolunda ve güzel ilerleyen bir ilişkimiz var. Yıllar sonra yakaladığımız enerjinin keyfini çıkarıyoruz. Henüz evliliği konuşmaya başlamadık. Aşkı köşeye sıkıştırmaya gerek yok. Ama evlenirsem kuğu gibi zarif ve sade bir gelin olmak isterim. Hayalim de çocukluğumdan beri hiç değişmedi; plajda çıplak ayakla yaz düğünü”