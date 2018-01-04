86 kilo verdi gelinlik giydi Pelin Öztekin'i görenler tanıyamıyor

3.5 yılda 86 kilo verip 67’ye düşen Pelin Öztekin, BeStyle Wedding dergisi için gelinlik giyip objektif karşısına geçti. Aralık 2016'da Kıvanç Baran Arslan'dan ayrılıp lise yıllarında platonik aşık olduğu Berk Uğuz'la yeni bir maceraya yelken açan ünlü oyuncu, aşk hayatına ve zayıflama sürecine dair açıklamalarda bulundu.
Pelin Öztekin, nişanlısı ve meslektaşı Kıvanç Baran Arslan’dan Aralık 2016’da ayrılmıştı. Geçen Haziran’da da lise yıllarında platonik aşık olduğu Berk Uğuz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Güzel oyuncu Berk Uğuz ile ilişkilerine dair şunları söyledi;
"Berk ile yolunda ve güzel ilerleyen bir ilişkimiz var. Yıllar sonra yakaladığımız enerjinin keyfini çıkarıyoruz. Henüz evliliği konuşmaya başlamadık. Aşkı köşeye sıkıştırmaya gerek yok. Ama evlenirsem kuğu gibi zarif ve sade bir gelin olmak isterim. Hayalim de çocukluğumdan beri hiç değişmedi; plajda çıplak ayakla yaz düğünü”
Öte yandan Öztekin, zayıflama sürecini da anlattı.
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