850 kiloluk ay-yıldızlı boğa Erdoğan'a hediye olarak külliyeye gidecek

KAYSERİ 'nin Kocasinan ilçesinde Karaca Haycancılığa ait besi çiftliğinde sahipleri tarafından özenle bakılan Simental cinsi boğanın sol tarafında Türk bayrağınının simgeleri ay-yıldızı görenler şaşkınlık yaşıyor. Karaca ailesinin fertlerinden Süleyman Karaca, 'Cesur' adını verdikleri hayvanlarının üzerinde ay- yıldızla doğduğunu belirterek, "2 yıldır iyi bakılarak büyüdü ve sol yanındaki ay- yıldız daha belirgin hale geldi. Şu ana kadar çok talibi çıkmasına karşın satmadık. Çünkü bu bizim gururumuz. Üzerinde ay- yıldızlı bayrağımızı taşıyor. Günde 10 kilo yem yiyor. Şu an 850 kilo civarında. Hayvanı görmeye gelenler oluyor. Çoğu kişi de inanmıyor. 'Çizim mi yaptınız' diye soruyor. Bu orijinal, Allah vergisi" dedi.

'KESMEYE KIYAMADIK'

Kurban Bayramı'nın yaklaştığına dikkat çeken Karaca, Cesur'u kendilerinin kesmeye kıyamadığını belirterek, " Ay-yıldızlı hayvanımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kıyamayacağını düşünüyorum. 50 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu iş bizim dede mesleğimiz. Böyle bir şeye daha önce rastlamadık'' diye konuştu

'KÜLLİYEYE GÖNDERECEĞİZ'

Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Özet de, atalarının ve kendisinin uzun yıllardır besicilik- et işiyle uğraştığını ifade ederek, bugüne kadar büyükbaş hayvanlarda böylesine belirgin ve orijinal ay-yıldız görmediğini söyledi. Özet, ''Karaca ailesinin de onayıyla bu boğayı Kayseri Ticaret Borsası olarak satın alıp, süsleyip, Cumhurbaşkanımıza hediye olarak külliyeye göndereceğiz'' dedi.