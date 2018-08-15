  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
ADVİyilik tüm diyarları yakın eder
eposta yazdır zoom+ zoom-

850 kiloluk ay-yıldızlı boğa Erdoğan'a hediye olarak külliyeye gidecek

850 kiloluk ay-yıldızlı boğa Erdoğan'a hediye olarak külliyeye gidecek

Kayseri 'de üzerinde ay- yıldız bulunan 2 yaşındaki 'Cesur' adı verilen 850 kiloluk boğa, kesmeye kıyamayan sahipleri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmek üzere külliyeye gönderilecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 15-08-2018 12:31 - Güncelleme: 15-08-2018 12:31

KAYSERİ 'nin Kocasinan ilçesinde Karaca Haycancılığa ait besi çiftliğinde sahipleri tarafından özenle bakılan Simental cinsi boğanın sol tarafında Türk bayrağınının simgeleri ay-yıldızı görenler şaşkınlık yaşıyor. Karaca ailesinin fertlerinden Süleyman Karaca, 'Cesur' adını verdikleri hayvanlarının üzerinde ay- yıldızla doğduğunu belirterek, "2 yıldır iyi bakılarak büyüdü ve sol yanındaki ay- yıldız daha belirgin hale geldi. Şu ana kadar çok talibi çıkmasına karşın satmadık. Çünkü bu bizim gururumuz. Üzerinde ay- yıldızlı bayrağımızı taşıyor. Günde 10 kilo yem yiyor. Şu an 850 kilo civarında. Hayvanı görmeye gelenler oluyor. Çoğu kişi de inanmıyor. 'Çizim mi yaptınız' diye soruyor. Bu orijinal, Allah vergisi" dedi.

'KESMEYE KIYAMADIK'

Kurban Bayramı'nın yaklaştığına dikkat çeken Karaca, Cesur'u kendilerinin kesmeye kıyamadığını belirterek, " Ay-yıldızlı hayvanımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kıyamayacağını düşünüyorum. 50 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu iş bizim dede mesleğimiz. Böyle bir şeye daha önce rastlamadık'' diye konuştu

'KÜLLİYEYE GÖNDERECEĞİZ'

Kayseri Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Özet de, atalarının ve kendisinin uzun yıllardır besicilik- et işiyle uğraştığını ifade ederek, bugüne kadar büyükbaş hayvanlarda böylesine belirgin ve orijinal ay-yıldız görmediğini söyledi. Özet, ''Karaca ailesinin de onayıyla bu boğayı Kayseri Ticaret Borsası olarak satın alıp, süsleyip, Cumhurbaşkanımıza hediye olarak külliyeye göndereceğiz'' dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 850 kiloluk ay-yıldızlı boğa Erdoğan'a hediye olarak külliyeye gidecek haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro