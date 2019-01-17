85 yaşındaki Şahizar nine kar kış demeden her gün okula gidiyor

BURSA’da Keles Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen kurslara katılan Şahizar Yıltır nine, 2 ayda okumaya ve yazmaya başladı. Çocukluğunda okula sadece bir yıl giden Yıltır, okuma yazma bilmeyerek hayatını sürdürdü. Kursun açılmasıyla birlikte 85 yaşındaki kadın, her gün kar kış demeden 2 kilometre yolu yürüyerek okula gitti. 2 ay boyunca ders alan Yıltır, artık evinde gazete ve kitabını okuyabiliyor. Keles Halk Eğitim Merkezi Tarım Teknolojileri Öğretmeni Hasan İlker Akalın, kurstan sertifikasını alan iki çocuk ve iki torun sahibi Yıltır’ın evine giderek kendisini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Öte yandan Şahizar Yıltır, Kur’an-ı kerim okumayı da 81 yaşında öğrenmiş. 14 yaşında ayakları sandıktan yere değmeden evlendirildiğini söyleyen Yıltır, daha sonra hayvancılıkla uğraştıklarını anlattı. Gençliğinde hıdırrellez zamanı hayvanları otlatmak için Keşiş Dağı’na (Uludağ) çıkan Yıltır, kasım ayında ise İzmir’e gittiklerini ifade etti.