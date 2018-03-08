8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek

Çin'in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti. İstasyonun önümüzdeki haftalarda taşıdığı zehirli atıklarla birlikte Dünya’ya düşeceği belirtiliyor Tiangong-1 (Gök Saray-1), isimli uzay aracı kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor.
Çin'in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde gezegenimize düşmesi bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada Tiangong-1'in gezegenimize düşeceği olası tarihler paylaşıldı. ESA'ya göre, Tiangong-1 17 Mart 21 Nisan tarihleri arasında Dünya'ya çarpacak.
Önümüzdeki haftalarda gezegenimize düşmesi beklenen uzay istasyonu ile ilgili Aerospace'ten de bir açıklama geldi. Zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun düşeceği bölgeye ciddi zarar vereceğini açıkladı.
Daha önce yapılan açıklamada moloz yığınının isabet edebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Tiangong-1'in tahmini düşüş enlemleri belirlenmişti. Buna göre Tiangong-1 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasına düşecek. Amerikan Uzay Gözetim Ağı tarafından yapılan açıklama çok geniş bir alanı kapsıyor.
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