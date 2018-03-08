8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek

Çin'in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti.

8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek

Çin'in 2011 yılında yörüngeye gönderdiği 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonu Tiangong-1, Pekin yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından düşüşe geçti. İstasyonun önümüzdeki haftalarda taşıdığı zehirli atıklarla birlikte Dünya’ya düşeceği belirtiliyor Tiangong-1 (Gök Saray-1), isimli uzay aracı kontrolden çıkmış bir şekilde gezegenimize doğru ilerliyor.

18
8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek

Çin'in 2011 senesinde yörüngeye fırlattığı istasyonun birkaç ay içinde gezegenimize düşmesi bekleniyor. Avrupa Uzay Ajansı'ndan (ESA) yapılan açıklamada Tiangong-1'in gezegenimize düşeceği olası tarihler paylaşıldı. ESA'ya göre, Tiangong-1 17 Mart 21 Nisan tarihleri arasında Dünya'ya çarpacak.

28
8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek

Önümüzdeki haftalarda gezegenimize düşmesi beklenen uzay istasyonu ile ilgili Aerospace'ten de bir açıklama geldi. Zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun düşeceği bölgeye ciddi zarar vereceğini açıkladı.

38
8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek

Daha önce yapılan açıklamada moloz yığınının isabet edebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Tiangong-1'in tahmini düşüş enlemleri belirlenmişti. Buna göre Tiangong-1 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasına düşecek. Amerikan Uzay Gözetim Ağı tarafından yapılan açıklama çok geniş bir alanı kapsıyor.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro