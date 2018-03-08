8,5 tonluk uzay istasyonu taşıdığı zehirli atıklarla dünyaya düşecek

Önümüzdeki haftalarda gezegenimize düşmesi beklenen uzay istasyonu ile ilgili Aerospace'ten de bir açıklama geldi. Zehirli kimyasallar taşıyan prototip istasyonun düşeceği bölgeye ciddi zarar vereceğini açıkladı.

Daha önce yapılan açıklamada moloz yığınının isabet edebileceği ülkeler arasında Türkiye de gösterilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Tiangong-1'in tahmini düşüş enlemleri belirlenmişti. Buna göre Tiangong-1 43 Kuzey ile 43 Güney enlemleri arasına düşecek. Amerikan Uzay Gözetim Ağı tarafından yapılan açıklama çok geniş bir alanı kapsıyor.