8,5 milyon yaşlıya maaş bağlanacak Meksika'dan yaşlılara 5 milyar dolarlık bütçe

MEKSİKA Devlet Başkanı Lopez Obrador, daha önce 2000'de Meksiko Belediye Başkanıyken kentte uyguladığı yaşlılık maaşı uygulamasının tüm ülkeye genişletileceğini belirtti

Devlet Başkanı Obrador, 68 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlara yıl başından itibaren her iki ayda bir 2 bin 550 peso (yaklaşık 733 lira) maaş ödeneceğini kaydetti.

5 MİLYAR DOLARLIK ÖDENEK

Obrador yerli topluluklara mensup vatandaşlar için yaşlılık maaşı yaş sınırının 65 olacağını ifade etti. Devlet Başkanı, hükümetin 8,5 milyon vatandaşın alması beklenen maaşlar için bu yıl bütçede 5 milyar dolarlık ödenek ayırdıklarını dile getirdi.