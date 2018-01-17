81 İl emniyet müdürü Ankara’ya çağrıldı neler oluyor?

İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile 81 ilin emniyet müdürü Ankara'ya çağrıldı. Ankara'da toplantılar yapılacak toplantıya Başbakan Binali Yıldırım da katılacak.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nda emniyet müdürüleri ile 2 gün süren toplantılar yapılacak.

Bu toplantılarda 2017 yılının değerlendirmesi ile 2018 yılının planlaması yapılacak.

BAŞBAKAN YILDIRIM DA KATILACAK: İl Emniyet Müdürlerinin tavsiyeleri alınacak, ihtiyaçları tespit edilecek. Terörle mücadele ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik yeni tedbirler konusu ele alınacak. Başbakan Binali Yıldırım’ın yarın başlayacak toplantının açılışında bir konuşma yapacağı kaydedildi.