80’lik nene hırsızın kabusu oldu!

DENİZLİ’de iddiaya göre 52 yaşındaki Kadir A. mahallede oturduğu ve yalnız yaşayan 81 yaşındaki Cennet Çakır isimli yaşlı kadının evine girdi. Elektrikler kesik olduğu için evine giren şahsı tanımayan Çakır, önce bağırarak çevredekilerden yardım istedi.
Bu sırada Kadir A. yaşlı kadının bağırdığını görünce boynunu sıkıp vurarak susturmaya çalıştı. Boğuşmaya başlayan ikili odanın içerisindeki kurulu sobayı da devirdi. Hırsızın evinden Çakır, yastığın altında bulunan ve çifteli diye tabir edilen tüfekle Kadir A.’ya 2 el ateş etti. Yaralı Kadir A. kadının belindeki kuşakta bulunan 10 adet cumhuriyet altınını alarak evden kaçtı. Yakınlarından yardım alan Kadir A., hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınan yaşlı kadın Kadir A’dan şikayetçi olduğunu söyledi.
“BOYNUMU SIKTI ÜZERİME ATLADI"
Yaşadığı dehşeti gazetecilere anlatan Çakır, büyük bir korku yaşadığını söyledi.
Evine camının kırılıp ve elektriklerinin kesilerek girildiğini dile getiren Çakır, “ Bir anda boyunu mu sıktı üzerime atladı. Aklım başıma geldiğinde yastığın altından tüfeği alıp ateşledim. Göğe mi attım, yere mi attım bilmiyorum. Şuurum kayboldu, benim yaşım kaç? Çok korktum, ondan sonra üzerini yokladım ve baktım ki altınımı falan alıp gitmiş" dedi.
Hastanede tedavisi devam eden Kadir A.’nın sabıkasının olduğu, tedavi sonrası ifadesinin alınacağı öğrenildi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER