80’lik nene hırsızın kabusu oldu!

“BOYNUMU SIKTI ÜZERİME ATLADI"

Yaşadığı dehşeti gazetecilere anlatan Çakır, büyük bir korku yaşadığını söyledi.

Evine camının kırılıp ve elektriklerinin kesilerek girildiğini dile getiren Çakır, “ Bir anda boyunu mu sıktı üzerime atladı. Aklım başıma geldiğinde yastığın altından tüfeği alıp ateşledim. Göğe mi attım, yere mi attım bilmiyorum. Şuurum kayboldu, benim yaşım kaç? Çok korktum, ondan sonra üzerini yokladım ve baktım ki altınımı falan alıp gitmiş" dedi.

