80’lik nene hırsızın kabusu oldu!

81 yaşındaki yaşlı kadının evine giren hırsızlar hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşlı nine hırsızları evdeki tüfekle vurdu.

80’lik nene hırsızın kabusu oldu!

DENİZLİ’de iddiaya göre 52 yaşındaki Kadir A. mahallede oturduğu ve yalnız yaşayan 81 yaşındaki Cennet Çakır isimli yaşlı kadının evine girdi. Elektrikler kesik olduğu için evine giren şahsı tanımayan Çakır, önce bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

15
80’lik nene hırsızın kabusu oldu!

Bu sırada Kadir A. yaşlı kadının bağırdığını görünce boynunu sıkıp vurarak susturmaya çalıştı. Boğuşmaya başlayan ikili odanın içerisindeki kurulu sobayı da devirdi. Hırsızın evinden Çakır, yastığın altında bulunan ve çifteli diye tabir edilen tüfekle Kadir A.’ya 2 el ateş etti. Yaralı Kadir A. kadının belindeki kuşakta bulunan 10 adet cumhuriyet altınını alarak evden kaçtı. Yakınlarından yardım alan Kadir A., hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınan yaşlı kadın Kadir A’dan şikayetçi olduğunu söyledi.

25
80’lik nene hırsızın kabusu oldu!

“BOYNUMU SIKTI ÜZERİME ATLADI"
Yaşadığı dehşeti gazetecilere anlatan Çakır, büyük bir korku yaşadığını söyledi.
Evine camının kırılıp ve elektriklerinin kesilerek girildiğini dile getiren Çakır, “ Bir anda boyunu mu sıktı üzerime atladı. Aklım başıma geldiğinde yastığın altından tüfeği alıp ateşledim. Göğe mi attım, yere mi attım bilmiyorum. Şuurum kayboldu, benim yaşım kaç? Çok korktum, ondan sonra üzerini yokladım ve baktım ki altınımı falan alıp gitmiş" dedi.

35
80’lik nene hırsızın kabusu oldu!

Hastanede tedavisi devam eden Kadir A.’nın sabıkasının olduğu, tedavi sonrası ifadesinin alınacağı öğrenildi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro