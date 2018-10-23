80'li yılların aranan ismiydi! Yaşar Alptekin'den taciz itirafı

80'li yılların aranan isimlerinden Yaşar Alptekin, yakın zamanda evleneceğini ifade ederken ''Elle tacize uğradığım zaman bile oldu.'' dedi.

80'li yılların aranan ismiydi! Yaşar Alptekin'den taciz itirafı

80'li yılların aranan isimlerinden Yaşar Alptekin Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Nikah masasına oturmaya hazırlanan Alptekin, merak edilenleri canlı yayında anlattı. ''Çok utangaç bir insanım. Hayatım boyunca tek başıma yemek yemedim.'' diyen Alptekin, ''Yolda yalnız yürümem. Birinin doğum gününe gidiyorsam, aşağıdan ararım 'gel beni al' diye. Kalabalık ortama tek başıma giremem.'' ifadelerini kullandı. İşte Yaşar Alptekin'in açıklamaları...

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80'li yılların aranan ismiydi! Yaşar Alptekin'den taciz itirafı

''ÇOK PARA HARCADIM'': Tayt giydiğim film çok dalga konusu oldu. Gülüyorum. İktidarsanız, muhalefetiniz vardır. 48-50 tane filmim var. 10-12 tanesini izlemedim. Kendimi yakışıklı ve yetenekli bulmuyordum. Hayatım o kadar yoğundu ki, bu filmleri çekerken mutlu muydum bilmiyorum. 2 filmi aynı anda çektim. Takside sandviç yiyordum. Gelir arttıkça gider artıyor. Çok para kazandım Allah'a şükür olsun. Çok da harcadık.

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80'li yılların aranan ismiydi! Yaşar Alptekin'den taciz itirafı

''SLİP MAYOLARI 70'Lİ YILLARDA GİYİYORDUK'': Tayt giymem, dizden yukarı şort giymem. Ben denize girerken de haşema ile girerim. Plaja da gitmiyorum eskisi gibi. Tamam tesettürü giyiyorsunuz ama bi yerde erkeksiniz. Erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır. Kapatıyorsun gözünü. Sonra açıyorsun yine karşındalar. O yüzünden gitmiyorum. Biz slip mayoları 70'li yıllarda giyiyorduk.

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80'li yılların aranan ismiydi! Yaşar Alptekin'den taciz itirafı

''21 SENE SONRA BİRBİRİMİZİ BULDUK'': Benim hayatımda hep aşk vardır. Allah aşkından başka aşkım yok şu an. Bir de kızıma olan aşkım var. Bu yaştan sonra aşk falan... Mantık daha fazla. Gençken daha fiziksel bir güzellik arıyorsunuz. Şimdi benimle martılara simit atacak birini arıyorum. Galata'da yürüyecek birini arıyorum. Öyle bir insanı buldum var şu anda. Çok eskiye dayalı bir sevgi bu. 21 sene sonra birbirimizi bulduk. Şöminenin ateşini düşünün. Köz yeniden alevlenir ya. Öyle bir şey. Onunla umreye gitmek istiyorum. O zamanlar birbirimizin kıymetini bilemedik. Şimdi demlenmiş çay gibiyiz.

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