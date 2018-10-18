800 bin TL'lik atını buldu öpmeye doyamadı

Adana'da dün gece çalındığı iddia edilen ve piyasa değeri 800 bin olan at ve yavrusu bulundu. Atın sahibi Mehmet Katar, "Bu atlar çok değerli. Şu an piyasa değeri 700-800 bin lira" dedi.

İddiaya göre dün gece Mehmet Katar, 7 yıl önce Serdar Adalı'dan aldığı İngiliz yarış atı ve yavrusunun ahırda olmadığını görünce çalındığını düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra evden ayrıldı. Katar ise atın değerinin 800 bin lira olduğunu ve yavrusu ile birlikte çalındığını söyledi. Katar, Tell Me Mama isimli yarış atının sakatlandıktan sonra yarışlardan çıkarıldığını ve onu damızlık olarak kullandığını şuanda da hamile olduğunu belirtti. Sabaha kadar aranan at ve yavrusu sabah saatlerinde evlerine 1 kilometre uzaklıkta boş arazide bulundu. Katar, atı ve yavrusunu bulduğu için çok mutlu olduğunu, bunların cins bir at olduğunu belirterek, "Bu atlar çok değerli. Şuan piyasa değeri 700-800 bin lira" dedi.

Katar, atların ahırın kapısının olmadığını ancak kesinlikle çalındığını söyledi. Polis ekipleri ise yaptıkları incelemede atların çalındığını dair herhangi bir iz bulunmadığını, ahırın kapısı olmadığı için atların kendi başlarına çıkıp gittiğini tespit etti.