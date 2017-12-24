80 metrelik uçurumdan evin çatısına düştü!

80 metrelik uçurumdan evin çatısına düştü!

Karabük'te 80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonet, evin çatısında durabildi. Emrah Lort (22) idaresindeki 38 TH 457 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık hatası sonucu aracını kaydırarak 80 metrelik uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Hızla uçurumdan aşağı inen kamyonet, takla atarak içerisinde kimsenin yaşamadığı Ramazan Tamaç’a ait tek katlı boş evin çatısına düştü.

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80 metrelik uçurumdan evin çatısına düştü!

Ters dönen kamyonetten kendi çabasıyla çıkmayı başaran sürücü Lort, kendisini evin önündeki çimenlerin üzerine attı. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sedyeye konulan yaralı sürücü yanında bir kişi daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler çevrede ikinci kişiyi aramaya başladı.

214
80 metrelik uçurumdan evin çatısına düştü!

Karabük'te 80 metrelik uçurumdan yuvarlanan kamyonet, evin çatısında durabildi. Emrah Lort (22) idaresindeki 38 TH 457 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık hatası sonucu aracını kaydırarak 80 metrelik uçurumdan yuvarlanmaya başladı. Hızla uçurumdan aşağı inen kamyonet, takla atarak içerisinde kimsenin yaşamadığı Ramazan Tamaç’a ait tek katlı boş evin çatısına düştü.

314
80 metrelik uçurumdan evin çatısına düştü!

Ters dönen kamyonetten kendi çabasıyla çıkmayı başaran sürücü Lort, kendisini evin önündeki çimenlerin üzerine attı. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sedyeye konulan yaralı sürücü yanında bir kişi daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler çevrede ikinci kişiyi aramaya başladı.

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