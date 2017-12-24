80 metrelik uçurumdan evin çatısına düştü!

Ters dönen kamyonetten kendi çabasıyla çıkmayı başaran sürücü Lort, kendisini evin önündeki çimenlerin üzerine attı. Vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından sedyeye konulan yaralı sürücü yanında bir kişi daha olduğunu söylemesi üzerine ekipler çevrede ikinci kişiyi aramaya başladı.