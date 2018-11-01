8 yıl manastırda yaşadıktan sonra porno yıldızı oldu!

Tüm dünyanın bahsettiği 28 yaşındaki genç Yudi Pineda, 10 yaşındayken gittiği okulda rahibelerin din ve inançtan bahsettiği bir dersten etkilenerek kendi isteğiyle manastırda yaşamayı seçer. Manastırda 8 yıl boyunca vakit geçiren Pineda, ilahiyat öğretmenine aşık olur ve ardından manastırı terk etmeye karar verir.
Yapılan haberlere göre manastır yaşamının ardından Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Medellin kentine taşınan Pineda, Nestle fabrikasında iş bulur ve orada çalıştığı sırada, yetişkinlere hizmet veren sitesi için web kamerası karşısında çalışacak model arayan Juan Bustos'la tanışır. Oyuncu seçmelerinden geçen genç kız işe alınır.
Yudi, manastırdan aşık alduğu ilahiyat öğretmeninin onu porno oyunculuğu kariyerinden vazgeçirmek istediğini fakat kendisine yapılan tüm nasihatleri dinlemeyip es geçtiğini itiraf etti.
Yudi Pineda'nın yaptığı işi ‘saygın ve sanatsal' olarak değerlendirdiği ve hafta sonları düzenli olarak kiliseye gitmeye devam ettiği öğrenildi.
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