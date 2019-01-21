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8 ülkeden dolara dev tekme artık kullanılmayacak

8 ülkeden dolara dev tekme artık kullanılmayacak

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 11:21 - Güncelleme: 21-01-2019 11:21

Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya'dan oluşan Gelişen Sekiz Ülke'nin (D-8) Genel Sekreteri, bu ülkeler arasında yapılan ticarette kullanılan para birimi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkeler arasında yerel para birimlerinin kullanılması fikrinden hareketle D8P Card (payment card) geliştirildi. Bu kart ile tüm üye ülkeler, kendi aralarında yaptığı ticaret ve diğer her türlü alışverişte yerel para birimleri ile ödeme yapabilme imkanına kavuşacaklar" dedi.

ENERJİ KONUSU...2019 yılında üye ülkeler arasında, özellikle enerji sektöründe iş birliğini çok ciddi bir şekilde hedeflediklerini aktaran Dato Ku Jaafar Ku Shaari, enerji kaynaklarının üye ülkelere dağıtılması ve iletilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

SABİHA GÖKÇEN'DEN HIZLIE GEÇİŞ İMKANI
Havalimanı ağının kurulması ile vize anlaşmasının hayata geçeceğini ve aktif olarak kullanılacağını belirten Dato Ku Jaafar Ku Shaari şöyle konuştu: "Seçilmiş havalimanı projesinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın seçilmesi konusunda bir iyi niyet mektubu imzaladık. Bu havalimanı ile D-8 üyesi ülkelerin vatandaşları için fast track (hızlı geçiş) hizmeti sağlanacak."

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