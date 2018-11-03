8 ülkeden dolar kararı kullanmayacaklar

Developing Eight (D-8) Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) genel kurulu ve iş forumu, Antalya Belek'te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu'nun ev sahipliğinde yapıldı.

1997 yılında Refahyol Hükümeti Başbakanı Necmettin Erbakan önderliğinde 8 ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası bir organizasyon olan D-8'de Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır ve Nijerya bulunuyor.

AMAÇ HAKİMİYETLERİNİ AZALTMAK

D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jafaar Shaari, üye 8 ülkenin ticaret ve sanayi odalarının birlik başkanları katıldı. D-8 üye ülkeleri arasındaki ticarette bu ülkelerin kendi para birimlerinin kullanılacağını da açıklayan Shari, şöyle konuştu:

Finansal mekanizmalar çok önemli bir gereklilik. Ticaret, turizm, seyahatlerin artırılması için ve insanların finansal ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için. Bu vesileyle D-8 ödeme kartı projesini tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sayede amaç üye devletlerin kendi para birimlerini kullanarak ticaret yapmaları ve bu sayede yabancı para birimlerinin hakimiyetini özellikle ödemelerde azaltmak.

BU BAŞLANGIÇ

Bu yeni bir finansal sistemin başlangıcı olacak ve bu sayede bizler kendi para birimlerimizi kullanarak ödemelerimizi yapabileceğiz. Bu bağlamda aynı zamanda Türkiye Merkez Bankası'nın da çabalarını tebrikle karşılıyoruz.

SABİHA GÖKÇEN'DE ÖZEL ALAN KURULACAK

Bir iyi niyet anlaşması imzalanarak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel bir geçiş alanı oluşturulacağından da bahseden Shaari, "D-8'in belirlediği ilk havaalanı olacak. Hem insanlar hem de iş dünyası arasında temasları artırmak, turizmi artırmak, ticareti kolaylaştırmak istiyoruz. D-8 Havaalanı kuruluşu yoluyla bu temasları kolaylaştırmak istiyoruz. Havacılık kurumu da D-8 vatandaşları için bir hızlı geçiş konusunda onayları verdi. Bu sayede sadece ikili ticareti artırmak değil, kuruluşumuzu da tanıtmak istiyoruz. Mevcut mekanizmaların uygulanmasını artırmak istiyoruz. Ticari ve gümrük anlaşmaları gibi ve bunların tamamı insanların, hizmetlerin ve malların sınırlar arasındaki girişlerini kolaylaştıracak" dedi.