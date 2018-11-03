8 terörist metropolleri kana bulayacaktı böyle yakalandılar

İstanbul'da polis, Diyarbakır'da jandarma dağ kadrosundan gelip metropolleri kana bulayacak eylemlerin hazırlığında olan 8 PKK'lı teröristi yakaladı. PKK'lılardan 5'i İstanbul'da, 3'ü ise Diyarbakır'daki operasyolarda yakayı ele verdi. Diyarbakır'daki teröristlerden deodorant kutusundan hazırlanmış bomba ele geçti.

İSTANBUL'DA OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda harekete geçti.

PKK/KCK’nın gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketine (YDGH) mensup oldukları ve örgütün dağ kadrosuna katılarak kırsal alanda faaliyet gösterdikten sonra eylem için yeniden İstanbul’a geldikleri belirlenen 9 kişiyi tespit eden terör polisi, yapılan takibin ardından bu sabah çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Sabaha karşı yapılan operasyonlarda, aynı örgütün Tunceli kırsalında öldürülen üyelerinin üzerinden adları çıkan 5 PKK’lı yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 5 kişi, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülerek sorguya alındı. Örgüt üyelerinin gizlendikleri adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve eylem talimatı içeren örgütsel doküman da ele geçirildi. PKK’nın gençlik kanadına mensup 5 örgüt üyesinin polisteki sorguları devam ediyor.

DEODORANT KUTUSUNDA PATLAYICI

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde metropol illerde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 3 teröristin yakalandığı operasyonda, plastik patlayıcının deodorant kutusu içine yerleştirildiği belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen istihbari çalışmalarda başta Diyarbakır olmak üzere metropol illere eylem yapmak üzere gelen PKK'lı 3 teröristin 1 Kasım'da Dicle ilçesinde yakalandığı anımsatıldı.

Teröristlerin üzerlerinde kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, iki saat, 48 fünye, avometre, el dürbünü, iki cep telefonu, 3 sim kart, 5 entegre düzeneği, örgütsel dokümanların ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada ayrıca plastik patlayıcının deodorant kutusu içerisine yerleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.