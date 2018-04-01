8 polisin yaralandığı kaza kamerada!

Bağcılar TEM Otoyolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada seyir halindeki çevik kuvvet polislerini taşıyan minibüs kaza yapmıştı. Kazada minibüste bulunan 8 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU: Kazayla ilgili soruşturma başlatan Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Kazada yaralanan meslektaşlarının ifadesini alan polis, hatalı şerit değiştiren bir otomobilin kazaya neden olduğu bilgisine ulaştı. MOBESE görüntülerini izleyen polis kazaya neden olduğu ifade edilen aracın plakasını belirledi. Sürücü Dursun İ., kısa sürede gözaltına alındı. Dursun İ'nin aracında araç içi kamerası olduğunu belirleyen ekipler görüntüleri incelemek üzere el koydu.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA: Görüntülerde Dursun İ'nin hatalı şerit değiştirdiği belirlendi. Minibüsün çarpmamak için direksiyonu kırdığı ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek zigzaglar çizdiği ve en sonunda da devrildiği görülüyor. Kazaya rağmen sürücünün yoluna devam ettiği de görüntülere yansıyor.

Dursun İ. ise ilk ifadesinde kazayı görmediğini söylediği öğrenildi. Dursun İ'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Güncel 01 Nisan 2018 15:04
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