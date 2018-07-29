8 otobüs ateşe verildi, kamu binalarına ateş açıldı

Brezilya'da Ceara eyaleti polisi, dün gece Fortaleza kentinin farklı yerlerinde 8 otobüsün molotofkokteyli atılarak yakıldığını, bazı kamu binalarına da ateş açıldığını belirtti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Ceara kamu güvenlik dairesi, saldırılarla bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin tespit edildiğini belirtirken, şüphelilerin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Saldırıların neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.