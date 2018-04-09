8 Nisan 2018 reyting sonuçları Jet Sosyete neden yayınlanmadı Survivor ne yaptı

8 Nisan 2018 Pazar günü reyting sonuçları ne oldu? 8 Nisan 2018 Pazar günü reytinglerinde kim galip geldi? Survivor 2018 eleme adayları kimler çok şaşırttı. Jet Sosyete Savaşçı neden yayınlanmadı? İşte 8 Nisan 2018 Pazar günü reyting sonuçları.

8 Nisan 2018 reyting sonuçları Jet Sosyete neden yayınlanmadı Survivor ne yaptı

Pazar akşamları televizyon ekranları tatil gününe göre oldukça hareketleri TV 8'in fenomen yarışma programı Survivor 2018 izleyici ekrana kilitleyerek başı çekiyor. Kanal D ekranlarında Çocuklar Duymasın 'Gönül öldü mü ölmedi mi' sorularına yanıt vermek için ekranlardaydı. Show TV'nin yeni dizisi Tehlikeli Karım reyting pastasından yer kapmaya çalışıyor. FOX TV'nin Savaşçı dizisi yoluna devam ediyor. ATV'de Cennetin Gözyaşları ekrana gelirken, TRT 1 ekranlarında Aslan Ailem yayınlanıyor. Peki tüm karmaşada 8 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde neler oldu? 8 Nisan 2018 Pazar akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelin dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 8 Nisan 2018 Pazar reyting sonuçları...

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8 Nisan 2018 reyting sonuçları Jet Sosyete neden yayınlanmadı Survivor ne yaptı

Survivor 2018, Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybettiği akşamda Total, AB ve ABC'de zirveyi görerek pazar akşamını lider olarak kapattı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!

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8 Nisan 2018 reyting sonuçları Jet Sosyete neden yayınlanmadı Survivor ne yaptı

8 Nisan Pazar günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 20.63 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirveyi kaptı. İkinci sırada 16.77 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Savaşçı yer alırken, üçüncü sırada ise 12.61 share ile Kanal D'de ekrana gelen Çocuklar Duymasın yer aldı.

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8 Nisan 2018 reyting sonuçları Jet Sosyete neden yayınlanmadı Survivor ne yaptı

AB grubunda da 21.32 share ile Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 14.54 share ile Savaşçı yer alırken, üçüncü sırada ise 15.49 share ile Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı. Survivor 21.92 share ile ABC grubunda da zirvede yer alırken, Savaşçı ikinci sırada, Çocuklar Duymasın ise üçüncü sırada yer aldı.

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