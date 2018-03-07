8 Mart Dünya Kadınlar günü indirimleri nereden ne alınır neler indirimde

8 Mart Dünya Kadınlar Günü indirimleriyle beraber geldi. Mağazalar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde öze indirimler yapıyorlar. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde indirimde nelr var hangi mağazada ne kadar indirim var sizler için araştırdık.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hala toplumda kadının yerini tartışır, her gün yeni bir kadın cinayeti, taciz, tecavüz haberi okur haldeyiz. Kadın konusunda henüz gelişmeyen benlik şartları altında bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü daha geçireceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birçok firma özel indirimlere gidiyorlar. Hadi gelin önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nereden çıktı ona bir bakalım. Hemen ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü indirim, indirimde neler var hangi mağazada ne kadar indirim var sizler için araştırdığımız habere bir göz atalım. Twitter

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8 MART NEREDEN ÇIKTI; 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

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26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

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