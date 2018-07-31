  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

8 kişi, hamile bir keçiye tecavüz edip öldürdü!

8 kişi, hamile bir keçiye tecavüz edip öldürdü!

Hindistan'da 8 kişilik bir grubun, hamile bir keçiye tecavüz ederek öldürdükleri öğrenildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 31-07-2018 15:52 - Güncelleme: 31-07-2018 15:52

HİNDİSTAN'da 8 kişilik bir grubun, hamile bir keçiye tecavüz ederek öldürdükleri öğrenildi. Keçinin sahibi Aslup Han, 'uzaktan gelen acı acı melemeler' nedeniyle kötü bir şeyden şüphelendiğini ve olay yerine ulaştığında keçisinin çoktan ölmüş olduğunu söyledi. Keçiyi öldüren grubun ise gözaltına alındığı öğrenildi. İddiaya göre, keçinin sahibi olay yerine ulaştığında, saldırganlardan üçü olay yerinde kalarak kendisini sakinleştirmeye çalışırken diğer beşi ise kaçarak uzaklaştı. 

DAHA ÖNCE DE KIZIMA SARKINTILIK YAPTILAR... Han, "Bunlar daha önce de avluda kızıma sarkıntılık yapmayı denediler. Alarmı çalınca köylüler bunları yakalayıp dövdü. Ama 8 saat sonra geri dönüp keçimi kaçırdılar ve tecavüz ettiler" ifadelerini kullandı ve saldırganların sarhoş bir halde daha önce de keçiye sarkıntılık yaptığını ancak bu girişimi engellediğini söyledi.

​DOĞA DÜZENİNE KARŞI CİNSEL İLİŞKİ... Delhi'den 100 kilometre uzaklıktaki Haryana eyaletinin Mewat bölgesinde polis tarafından düzenlenen baskınlarla aranan şüpheliler, aynı zamanda eşcinsel ilişkiyi de suç kapsamına alan, Hint Ceza Kanunu'nun 377. bölümündeki 'doğa düzenine karşı cinsel ilişki' suçundan yargılanıyor.

3 SAPIK YAKALANDI... Polis yetkilisi Naazne Bhasin, AFP 'ye verdiği demeçte, "Sekiz sanığın üç tanesini belirledik ve polis ekipleri en kısa sürede onları tutuklamak için baskın düzenledi" ifadelerini kullandı. Yerel polis müfettişi Vipin ise, "Başlangıçta keçi hırsızları zannederek alarmı çalıştıran Khan, gördüğü şey karşısında şoka uğradı" dedi. Kaçak durumda olan şüpheliler aynı zamanda hayvana karşı şiddet suçundan da aranıyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 8 kişi, hamile bir keçiye tecavüz edip öldürdü! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro