8 kişi, hamile bir keçiye tecavüz edip öldürdü!

HİNDİSTAN'da 8 kişilik bir grubun, hamile bir keçiye tecavüz ederek öldürdükleri öğrenildi. Keçinin sahibi Aslup Han, 'uzaktan gelen acı acı melemeler' nedeniyle kötü bir şeyden şüphelendiğini ve olay yerine ulaştığında keçisinin çoktan ölmüş olduğunu söyledi. Keçiyi öldüren grubun ise gözaltına alındığı öğrenildi. İddiaya göre, keçinin sahibi olay yerine ulaştığında, saldırganlardan üçü olay yerinde kalarak kendisini sakinleştirmeye çalışırken diğer beşi ise kaçarak uzaklaştı.

DAHA ÖNCE DE KIZIMA SARKINTILIK YAPTILAR... Han, "Bunlar daha önce de avluda kızıma sarkıntılık yapmayı denediler. Alarmı çalınca köylüler bunları yakalayıp dövdü. Ama 8 saat sonra geri dönüp keçimi kaçırdılar ve tecavüz ettiler" ifadelerini kullandı ve saldırganların sarhoş bir halde daha önce de keçiye sarkıntılık yaptığını ancak bu girişimi engellediğini söyledi.

​DOĞA DÜZENİNE KARŞI CİNSEL İLİŞKİ... Delhi'den 100 kilometre uzaklıktaki Haryana eyaletinin Mewat bölgesinde polis tarafından düzenlenen baskınlarla aranan şüpheliler, aynı zamanda eşcinsel ilişkiyi de suç kapsamına alan, Hint Ceza Kanunu'nun 377. bölümündeki 'doğa düzenine karşı cinsel ilişki' suçundan yargılanıyor.

3 SAPIK YAKALANDI... Polis yetkilisi Naazne Bhasin, AFP 'ye verdiği demeçte, "Sekiz sanığın üç tanesini belirledik ve polis ekipleri en kısa sürede onları tutuklamak için baskın düzenledi" ifadelerini kullandı. Yerel polis müfettişi Vipin ise, "Başlangıçta keçi hırsızları zannederek alarmı çalıştıran Khan, gördüğü şey karşısında şoka uğradı" dedi. Kaçak durumda olan şüpheliler aynı zamanda hayvana karşı şiddet suçundan da aranıyor.