8 imza WhatsApp görüntüsü mü?

Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, CHP'de kurultay ve imza tartışmaları ile ilgili flaş bir bilgi paylaştı. Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunumu ile yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında konuşan Yılman, 8 imzanın WhatsApp'tan gönderildiğini söyledi. Yılman, Çağrı Heyetinin, Genel Merkez ve Kılıçdaroğlu'nun birkaç imzaya takılacağını hesap edemediğini söyledi.

Yılman, mükerrer imzalar ile ilgili de kendisine gelen bilgiyi paylaştı. Yılman daha önce de çarpıcı bir açıklamada bulunarak, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın "CHP'de gizli bir karar merkezi var. Bunlar CHP içerisinden değil. Kılıçdaroğlu gizli kararları getiriyor ve bunları MYK'dan geçiyor" dediğini dile getirmişti