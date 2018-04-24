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8 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

8 gündür kayıp gencin cesedi bulundu

ADANA'da ailesinin 8 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Zülfikar Karabaş'ın (27), derede cesedi bulundu.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 07:18 - Güncelleme: 24-04-2018 07:18

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının beslediği derede meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında keçi otlatan çocuklar, suyun içinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark edince, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri tarafından sudan çıkartılan cesedin üzerinden Zülfikar Karabaş adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Güzelevler Mahallesi'nde berberlik yapan ve 8 gün önce kaybolan Karabaş'ın ailesi tarafından Köprübaşı Polis Merkezi'ne kayıp başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

Olay yerine gelen Karabaş'ın yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Karabaş'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Karabaş'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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Kaynak : DHA

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