8 gün sonra cesedi bulunmuştu! Minik Ufuk toprağa verildi

HATAY'ın Hassa ilçesi kırsalında kaynaktan su doldururken kaybolan ve 8 gün sonra köye 5 km uzaklıktaki bir bölgede cesedi bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cenazesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

8 gün sonra cesedi bulunmuştu! Minik Ufuk toprağa verildi

HATAY'ın Hassa ilçesi kırsalında kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cenazesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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8 gün sonra cesedi bulunmuştu! Minik Ufuk toprağa verildi

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan ve arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan Ufuk Tatar'ın cesedi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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8 gün sonra cesedi bulunmuştu! Minik Ufuk toprağa verildi

Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi, ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Özyörük Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından küçük çocuğun cenazesi, Yörükler Camii'ne götürüldü.

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8 gün sonra cesedi bulunmuştu! Minik Ufuk toprağa verildi

Cenaze namazının kılınmasının ardından Ufuk Tatar'ın cenazesi Aydınlı Mahallesi mezarlığına defnedildi. Baba Mehmet Tatar ile annesi Durdu Tatar yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

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