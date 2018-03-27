8. Gün 3. yeni bölüm özel sahne

8. Gün 3. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; 8. Gün 3. yeni bölümüyle 2 Nisan 2018 Pazartesi akşamı ATV'de...

8. Gün 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 2. bölümünde: Şehnaz jete binmeden önceki gece, Selçuk'la yaptığı plan sayesinde yazılımın kopyasını güvenli bir yerde tutmayı başarmıştır. Yazılımı yok ettiğini söylese de Aziz inanmaz; Şehnaz'ı kızına zarar vermekle tehdit eder. Aziz'in karanlık yüzünü gören Şehnaz, tutulduğu yerden kurtulmanın yollarını arar.

Hayati'nin babası olduğu gerçeğini asla kabullenmeyen Bahar, ölen annesinin adını temize çıkarmak için kolları sıvar; öncelikle Selçuk'un izini sürecektir. Bahar istemese de Hayati ona bu yolda yardım etmeye hazırdır. Hayati, geriye kalan sınırlı ömrünü kızı için uzatmanın yollarını düşünmeye başlar. Kemal'le Hayati arasındaki husumet Bahar sayesinde bir süreliğine tatlıya bağlansa da Kemal'in Hayatiyle ilgili planları çoktan başlamıştır. Bahar, Ozan'ın başını belaya soktuğu için kendini sorumlu hisseder, Ozan iyileşmeden onu bırakmaz. Hayati Ozan'a güvenmiyordur, bu yüzden işini sağlama alır. Ozan ise Bahar konusunda Aziz'i inandırmayı başarır.