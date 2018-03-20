8. Gün 2. yeni bölüm özel sahne

8. Gün 2. yeni bölümünden çok özel bir sahne yayınlandı; 8. Gün 2. yeni bölümüyle 26 Mart 2018 Pazartesi akşamı ATV'de...

8. Gün 19 Mart 2018 Pazartesi akşamı yayınlanan 1. bölümünde: Bahar, eşi Ahmet'le çok mutlu bir hayat sürerken annesi Şehnaz'ın ani ölüm haberiyle perişan olur. Başarılı bir yazılım mühendisi olan Şehnaz ölmeden önce, ülke güvenliği için bir devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımını tamamlamış ve bu sayede çalıştığı şirketin gözbebeği olmuştur. Şehnaz, yazılım aktif hale getirilecekken büyük bir sorunla karşılaşır; sisteme sızılmıştır. Bu, Tek kurşun atmadan ülkeyi ele geçirebilecekleri anlamına geliyordur. Şehnaz, bu felakete engel olmaya çalışırken sisteme sızan adamlar tarafından durdurulur ve tuzağa düşürülür. Şehnaz'ın ölüm haberi tüm ülkede büyük bir şok etkisi yaratır. Bahar ise annesinin öldüğüne başta inanmasa da bu durumu kabullenmek zorunda kalır. Şehnaz'ın ölümüne sebep olanlar şimdi Bahar'ın peşindedir; Bahar'a hayatının en kötü gecesini yaşatırlar. Bu karanlık adamların başında Ozan vardır. Tüm hayatı bir anda alt üst olan Bahar, artık yolun sonuna gelmiştir. Bu sefer de karşısına eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati çıkar. Bundan sonra Bahar için hiçbir şey ve hiç kimse eskisi gibi olmayacaktır.

  • Dizi Fragmanları 20 Mart 2018 00:50
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