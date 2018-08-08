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8 Ağustos Sayısal Loto sonuçları

8 Ağustos Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında büyük heyecan sona erdi ve bu haftanın kazanan şanslı numaraları açıklandı. Geçtiğimiz hafta 8. kez devreden Sayısal Loto'da, bu hafta da 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 9. kez devretti ve büyük ikramiye 14 milyona ulaştı. İşte, 8 Ağustos Sayısal Loto sonuçları

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 23:09 - Güncelleme: 08-08-2018 23:09

Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleşen çekilişle birlikte Sayısal Loto'nun kazanan şanslı numaraları açıklandı. Tam 9 haftadır devreden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 14 milyona ulaştı. Sayısal Loto'nun cumartesi akşamı yapılacak çekilişinde devir gerçekleşmesi halinde büyük ikramiyenin 16 milyona kadar ulaşılacağı düşünülüyor. İşte, 8 Ağustos Sayısal Loto sonuçları

6, 12, 18, 42, 43, 46

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişinde 5 bilen 126 kişi 5 bin 462 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 515 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 666 bin 293 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. 
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 707 bin 409 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 955 bin 660 lira 82 kuruş kamuya aktarılacak.

BİR ÖNCEKİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun bir önceki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 13 milyon 28 bin 228 lira 50 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 137'nci hafta çekilişinde 5 bilen 151 kişi 6 bin 372 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 674 kişi 74 lira 85'er kuruş, 3 bilen 184 bin 798 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 3 milyon 728 bin 341 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 390 bin 863 lira 27 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 336 bin 323 lira 77 kuruş kamuya aktarılacak.

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