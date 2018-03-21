7.Uluslararası Astroloji Günleri Hande Kazanova'nın sunumuyla İstanbul'da

7.Uluslararası Astroloji Günleri başlıyor. Sunuculuğunu Astroloji Okulu eğitmenlerinden Hande Kazanova ve değerli mezunlarından Dinçer Güner'in yapacağı 7.Uluslararası Astroloji Günleri, 23-26 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

7.Uluslararası Astroloji Günleri günleri başlıyor! AstroArt Astroloji Okulu tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Astroloji Günleri, 2018 yılında da Farklı Astroloji Ekollerini bir araya getirecek. Pek çok kültüre ev sahipliği yapmış İstanbul’da 23-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona uluslararası astroloji dünyasından değerli astrologlar katılacak. 7.Uluslararası Astroloji Günleri günleri'nin sunuculuğunu ise Astroloji Okulu eğitmenlerinden Hande Kazanova ve değerli mezunlarından Dinçer Güner yapacak. Twitter

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7.Uluslararası Astroloji Günleri 23 Mart günü İstanbul Mercure Hotel, Altunizade'de, 09.30-18.00 saatleri arasında halka açık sunulacak konferanslar ile başlayacak. Sunuculuğunu Astroloji Okulu eğitmenlerinden Hande Kazanova’nın ve değerli mezunlarından Dinçer Güner’in yapacağı seminerde, yabancı konukların konuşmaları ardıl tercüme edilecek. Tüm konuşmacıların sunumları her seviyede astroloji bilgisine sahip olan katılımcılara hitap ettiği kadar, hiç astroloji bilgisine sahip olmayan astroloji meraklılarının da rahatlıkla takip edebileceği şekilde yapılacak. Twitter

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Etkinliğin ilk günü, 23 Mart özel sürprizlerle dolu olacak. Astroloji Okulu öğrencisi Kenan Bölükbaşı ve oyuncu arkadaşlarının hazırladığı astroloji konulu skeçlerin, kimsesiz çocuklar yararına düzenlenecek açık arttırmanın ve güzel sürprizlerin de yer aldığı bu harika etkinliğin sonunda, Yılın Astroloğu Ödülü “Fomalhaut” bu yılki sahibini bulacak. Twitter

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