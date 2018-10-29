7'den 77'ye Cumhuriyet Bayramı coşkusu! İşte o fotoğraflar...

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen özel programlar Türkiye ve dünya genelinde devam ediyor. İşte 29 Ekim kutlamalarından ilginç kareler...

7'den 77'ye Cumhuriyet Bayramı coşkusu! İşte o fotoğraflar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki devlet erkanı cumhuriyetin ilanının 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'a, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yüksek yargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı eşlik etti.

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7'den 77'ye Cumhuriyet Bayramı coşkusu! İşte o fotoğraflar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkânının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sonrası Anıtkabir ziyaretçilere açıldı. Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen yaşlı bir çift destek aldıkları bastonlarıyla el ele geldi. Yaşlı çift, güçlükle çıktıkları merdivenlerden sonra mozaleyi ziyaret etti.

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7'den 77'ye Cumhuriyet Bayramı coşkusu! İşte o fotoğraflar...

İSTANBUL'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vatan Caddesi'nde gerçekleştiriliyor. Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenleniyor.Kutlamalar kapsamında resmi geçit töreni düzenlenirken, vatandaşlar alana ellerinde Türk bayraklarıyla geldi. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı.

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7'den 77'ye Cumhuriyet Bayramı coşkusu! İşte o fotoğraflar...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul'da birçok binaya Türk bayrakları asıldı. Maslak ve çevresinde bulunan bina ve gökdelenler asılan Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri havadan fotoğraflanırken ülke geneli kırmızı beyaza büründü.

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