75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu!

DENİZLİ’de yamaç paraşütü yapan 75 yaşındaki kişi düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı. 3 saatlik bir çalışmayla mahsur kaldığı 50 metrelik kayalıklardan kurtarılan kazazedenin ilk yaptığı iş ise kendisini geçmiş olsun için telefonla arayanlara teşekkür etmek oldu. Yaşlı adam kazaya rağmen yine uçmaya devam edeceğini bildirdi.

Olay, Pamukkale ilçesinde Başkarcı Dağı’nda meydana geldi. Bin metre rakımlı Başkarcı yaylasına çıkan teleferiklerin bulunduğu alandan atlayış yapan Hasan Cengit, paraşütün kanadının kapanması sonucu düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı. Cengit ile birlikte atlayış yapan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise durumu AFAD’a bildirerek yardım istedi.

İhbarla harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Savunma ekipleri olay yerine ulaşıp Hasan Cengit'i kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler Cengit’in bulunduğu alana halatlar yardımıyla sedye indirdi.

Cengit daha sonra sedyeye konularak halat ile düştüğü yerden 2 teknisyen eşliğinde çıkarıldı. Şans eseri kolundan birkaç sıyrık ile kurtulan Cengit, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.