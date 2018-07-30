75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu!

DENİZLİ Pamukkale'deki Bağbaşı Dağı'ndan atlayış yapan yamaç paraşütü pilotu 75 yaşındaki Hasan Cingit, ters rüzgara yakalanınca dağın dik yamacına çarptı, paraşütü de ağaçlara takıldı. Kendisi uçurumda asılı kalan ve AFAD ekiplerince kurtarılan Cingit, uçmaya devam edeceğini söyledi.

75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu!

Denizli’de yamaç paraşütü yapan 75 yaşındaki kişi düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı. 3 saatlik bir çalışmayla mahsur kaldığı 50 metrelik kayalıklardan kurtarılan kazazedenin ilk yaptığı iş ise kendisini geçmiş olsun için telefonla arayanlara teşekkür etmek oldu. Yaşlı adam kazaya rağmen yine uçmaya devam edeceğini bildirdi.

119
75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu!

Olay, Pamukkale ilçesinde Başkarcı Dağı’nda meydana geldi. Bin metre rakımlı Başkarcı yaylasına çıkan teleferiklerin bulunduğu alandan atlayış yapan Hasan Cengit, paraşütün kanadının kapanması sonucu düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı. Cengit ile birlikte atlayış yapan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise durumu AFAD’a bildirerek yardım istedi.

219
75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu!

İhbarla harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sivil Savunma ekipleri olay yerine ulaşıp Hasan Cengit'i kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler Cengit’in bulunduğu alana halatlar yardımıyla sedye indirdi.

319
75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu!

Cengit daha sonra sedyeye konularak halat ile düştüğü yerden 2 teknisyen eşliğinde çıkarıldı. Şans eseri kolundan birkaç sıyrık ile kurtulan Cengit, olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

419
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro