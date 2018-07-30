75 yaşındaki paraşütçünün mucize kurtuluşu!

Denizli’de yamaç paraşütü yapan 75 yaşındaki kişi düştüğü kayalıklarda mahsur kaldı. 3 saatlik bir çalışmayla mahsur kaldığı 50 metrelik kayalıklardan kurtarılan kazazedenin ilk yaptığı iş ise kendisini geçmiş olsun için telefonla arayanlara teşekkür etmek oldu. Yaşlı adam kazaya rağmen yine uçmaya devam edeceğini bildirdi.