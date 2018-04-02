75 öğrenci faciadan böyle kurtuldu! Korku dolu anlar bitti...

Sabancı Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği Bahar Tatili Dalışı ve Mavi Tur etkinliği kapsamında sabah saatlerinde Fethiye’den Mer-May adlı tekneyle açılan 75 kişilik grubu taşıyan tekne battı... Korku dolu anlar sevinçli haberle bitti...

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda, kayıp olan 75 kişiye ulaşıldı. Ekipler, kurtarılan kişileri kayaya çıkardı. Edinilen bilgiye göre, Sabancı Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği Bahar Tatili Dalışı ve Mavi Tur etkinliği kapsamında sabah saatlerinde Fethiye’den Mer-May adlı tekneyle açıldığı belirtilen yaklaşık 75 kişilik grubu taşıyan tekne bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Grubu taşıyan teknenin batmasının ardından aynı zamanda iyi birer yüzücü ve dalış öğrencisi olan yaklaşık 75 kişinin denizden çıkıp kayalıklara sığındıkları belirtildi. Twitter

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TEKNEDE 75 KİŞİ VARDI: Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında denizde 70 kişilik bir botun battığı yönünde gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda, kayıp olan 75 kişiye ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ekiplerin yanı sıra Sahil Güvenlik, Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından denizde, karada ve havada devam eden çalışmalarda batan teknedeki dalgıç öğrencilerin kendi çabalarıyla su yüzeyinde kalmayı başardıkları ve şu an itibariyle yaklaşık 75 kişilik gruptan herhangi bir kaybın olmadığı bildirildi. Twitter

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Edinilen bilgiye göre, Sabancı Üniversitesi'nin geleneksel hale getirdiği Bahar Tatili Dalışı ve Mavi Tur etkinliği kapsamında sabah saatlerinde Fethiye’den Mer-May adlı tekneyle açıldığı belirtilen yaklaşık 75 kişilik grubu taşıyan tekne bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle battı. 5 gün 4 gece sürmesi planlanan etkinlik yaşanan acı olay nedeniyle sona ererken, olayda tek teselli kaynağının herhangi bir can kaybının yaşanmaması olduğu belirtildi. Twitter

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