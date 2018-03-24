72'lik müzisyenin 24'lük sevgilisi olay oldu!

72 yaşındaki dünyaca ünlü Don McLean'in 24 yaşındaki Paris Dylan ile olan ilişkisi eleştiri konusu oldu. İkilinin birlikteliği yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi.

72'lik müzisyenin 24'lük sevgilisi olay oldu!

Dünyaca ünlü müzisyen Don McLean, aşk hayatıyla tepki çekti. 72 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı 24 yaşındaki Paris Dylan ile Manchester'da görüntülendi. Aralarında 48 yaş fark bulunan ikilinin ilişkisi, İngiliz basınında eleştiri konusu oldu. İkilinin birlikteliği yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.

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72'lik müzisyenin 24'lük sevgilisi olay oldu!

Dane Cook ve Kelsi Taylor: Stand-up programları ve filmleriyle Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan 45 yaşındaki aktör Dane Cook, 19 yaşındaki sevgilisi Kelsi Taylor'la tatilde görüntülendi. Ünlü aktör ve genç sevgilisi geçen ay Instagram'dan yaptıkları romantik bir paylaşımla ilişkilerini duyurmuşlardı.

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72'lik müzisyenin 24'lük sevgilisi olay oldu!

Doug Hutchison ve Courtney Stodden: Tüm dünyaya adını 16 yaşındayken kendisinden 34 yaş büyük oyuncu Doug Hutchison (57) ile evlenerek duyuran Courtney Stodden (23), 7 yıllık evliliğin ardından resmi olarak boşanma davası açtı. İlişkilerinin bittiğini yaklaşık 2 yıl önce açıklayan ancak boşanmayan çift, resmi işlemleri başlattı. İkilinin hakkında daha önce defalarca boşandıklarına dair haberler çıkmış, hatta Courtney Stodden’in yeni aşklara yelken açtığı söylenmişti.

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72'lik müzisyenin 24'lük sevgilisi olay oldu!

John Stamos ve Caitlin McHugh: Bir dönem ülkemizde de gösterilen Full House (Bizim Ev) dizisinin yanı sıra Generel Hospital, ER, Glee gibi yapımlarda rol alan 54 yaşındaki oyuncu John Stamos, 34 yaşındaki hamile sevgilisi ile evlendi. Studio City'deki törene çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Gelin Caitlin McHugh ile damat John Stamos, törenin ardından plakası çıkarılmış klasik beyaz bir arabayla yeni hayatlarına doğru yola çıktı. Caitlin McHugh, düğünden birkaç gün önce Beverly Hills'te kaldığı otelde soygun kurbanı olmuştu. Genç kadının 165 bin dolar değerindeki takıları kimliği henüz bulunamayan kişi ya da kişiler tarafından çalınmıştı.

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