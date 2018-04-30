72 yaşındaki 'mucit'ten ısıtıcılı bot

Çalışmalarında en büyük desteği, kanser hastası eşinden gördüğünü anlatan Baran, "Eşimle tek uğraşımız bu oldu. Ayakkabıyı giydim giydim, çıkardım. Ayağıma giyiyorum, nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim diye düşünüyorum. Beni en çok düşündüren pil kısmı oldu. Avrupa'dan buna benzer bir ayakkabı getirttim fakat bataryası büyük ve ağırdı. Yarım kilo bataryası vardı. Arkaya takmışlar ama ayağa ağırlık veriyor. İki ayakta da takılı olduğunu düşününce yarımşardan bir kilogram ediyor, herkes taşıyamaz." diye konuştu.