72 yaşındaki 'mucit'ten ısıtıcılı bot

Konya'da yaşayan 72 yaşındaki Cafer Baran, bilim ve teknoloji merakıyla 3,5 yıl önce başladığı çalışmalar sonucunda kış şartlarında kullanılmak üzere ısıtılıcı bot tasarladı. Giyildiğinde 4 ila 8 saat arasında ayakları sıcak tutan bot, kişinin hareket kabiliyetini sınırlandırmayacak, rahat yürümesini ve koşmasını sağlayacak şekilde bilek kısmına monte edilmiş şarj edilebilir pille çalışıyor. Yaşlı mucidin patentini de aldığı bu ürün, Türkiye'de ve yurt dışında yapılmış benzerlerine göre ısıtıcı ve pilin yerleştirildiği yerle, konforu ve çalışma süresiyle öne çıkıyor.
Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar Ankara'da kadın kuaförlüğü yaptığını, emekli olduktan sonra bilim ve teknolojiye merak sardığını söyledi. Uçak mühendisi komşusuyla sohbet ederken ısıtıcılı bot yapabileceğini düşündüğünü anlatan Baran, "Komşum başka bir kente taşınınca, tek başıma bu konuda çalışma yapmaya karar verdim. Yaklaşık 3,5 sene süren çalışmalarım neticesinde istediğim sonuca ulaştım." dedi.
Çalışmalarında en büyük desteği, kanser hastası eşinden gördüğünü anlatan Baran, "Eşimle tek uğraşımız bu oldu. Ayakkabıyı giydim giydim, çıkardım. Ayağıma giyiyorum, nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim diye düşünüyorum. Beni en çok düşündüren pil kısmı oldu. Avrupa'dan buna benzer bir ayakkabı getirttim fakat bataryası büyük ve ağırdı. Yarım kilo bataryası vardı. Arkaya takmışlar ama ayağa ağırlık veriyor. İki ayakta da takılı olduğunu düşününce yarımşardan bir kilogram ediyor, herkes taşıyamaz." diye konuştu.
Avrupa'dan getirttiği bu örneğin kullanışlı olmadığını aktaran Baran, hafif, hareket kabiliyetini sınırlandırmayacak bir ısıtıcılı bot üretmek için gayret gösterdiğini ifade etti. Baran, şarj edilebilir ve yedeğiyle birlikte 8 saate kadar çalışan pil kullanılan ısıtıcılı botu yapmayı başardığını ifade ederek, şöyle devam etti:
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER