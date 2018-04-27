71 yaşındaki Füsun Önal bikinili fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Yılların eskitemediği şarkıcı Füsun Önal yıllara meydan okuyor. 71 yaşındaki Füsun Önal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Öyle ki, önceki gün sosyal medyadan bikinili fotoğraf paylaşan 71 yaşındaki Füsun Önal herkesin ağzını açık bıraktı.

Yılların eskitemediği şarkıcı Füsun Önal yıllara meydan okuyoruz. 71 yaşındaki Füsun Önal, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Öyle ki, önceki gün sosyal medyadan bikinili fotoğraf paylaşan 71 yaşındaki Füsun Önal herkesin ağzını açık bıraktı. Twitter

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Füsun Önal deniz sezonunu Bodrum'da açtı. 71 yaşındaki şarkıcı, bikinili fotoğraflarını da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Önal, fotoğrafların altına "Bitez'de deniz buzdu, insanın bedenine iğne gibi batıyor ama diriltiyordu. Yalıkavak'da ise deniz suyu ılıktı insanı gevşetiyordu" notunu düştü.



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Füsun Önal deniz sezonunu Bodrum'da açtı. 71 yaşındaki şarkıcı, bikinili fotoğraflarını da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Önal, fotoğrafların altına "Bitez'de deniz buzdu, insanın bedenine iğne gibi batıyor ama diriltiyordu. Yalıkavak'da ise deniz suyu ılıktı insanı gevşetiyordu" notunu düştü.

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