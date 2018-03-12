70'ten fazla kişiyi taşıyan uçak düştü!

Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda Bangladeş merkezli US-Bangla Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, içindeki 70'ten fazla yolcu ve mürettebatla birlikte düştü. Uçaktan 20 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı açıklandı.

Kathmandu Post adlı yerel haber kuruluşu uçağın iniş sırasında pistten çıktığını, alev aldığını ve havalimanının doğu kısmındaki bir futbol sahasına düştüğünü duyurdu. Yerel medya yangını söndürmeleri için olay mahalline itfaiye görevlilerinin gönderildiğini duyurdu. Havalimanı sözcüsü Prem Nath Thakur "Uçakta 67 yolcu ve 4 mürettebat vardı" dedi. Tahakur "Şu ana kadar 20 yaralı kurtarılarak hastaneye gönderildi. Polis ve askerler diğerlerini kurtarmak için uçağı kesmeye çalışıyor" dedi.

Hükümet sözcüsü Narayan Prasad Duwadi ise AFP'ye yaptığı açıklamada "Enkazdan ölenlerin cesetlerini ve yaralıları çıkardık" dedi. Kathmandu Post havalimanı yetkililerinin uçağın düşmesine teknik arızanın neden olduğunu düşündüğünü de belirtti.