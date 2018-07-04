70'lik rakı fiyatı kaç para oldu- ÖTV zammıyla yeni rakı fiyat listesi

Rakı fiyatlarına zam geldi, yapılan ÖTV zammının ardından alkollü içkilere yüzde15.5 oranında zam yapıldı. Alkollü içecek fiyatları ortama 10 lira birden arttı. Yeni zamlar 70'lik, 35'lik, 50'lik rakı fiyatları arttı.

İçkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) her 6 ayda üretici enflasyonu kadar zam yapılması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 6 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) yüzde 15.5. İçki çeşitlerine yapılan ÖTV artışı da yüzde 15.5 oldu. Bu düzenlemeden sonra rakıya 10 lira zam yapılması bekleniyor.

70’LİK RAKI FİYATI 112 LİRAYI GEÇTİ: Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yüzde 15.5 6 aylık üretici enflasyonu sonrasında güncellediği listeye göre biradan alınan ÖTV 1.3498 liradan 1.5592 liraya, şarabın ÖTV’si 6.6363 liradan 7.6662 liraya, şampanyanın ÖTV’si 44.8351 liradan 51.7935 liraya, cin ve votkanın ÖTV’si de 184.3982 liradan 213.0168 liraya yükseldi. Rakının vergisi 30 Nisan’da Avrupa Birliği uyum ayarlaması nedeniyle 184.3982 liraya yükseltilmişti. Şimdi de enflasyon farkı nedeniyle 213.0168 liraya çıktı ve bu yılın üçüncü zammı oldu. İçkilerde vergileme sistemi alkol oranına göre hesaplanıyor. Buna göre 70’lik rakının ÖTV’si nisandaki 58.08 liradan şimdi 67.1 liraya yükseldi. Fabrika çıkış fiyatı ve KDV dikkate alındığında 70’lik rakının fiyatı 102.1 liradan 112.7 liraya çıkacak. Buna göre rakının 10 lira zamlanması bekleniyor.

Rakı zammı öncesi fiyatlar : Zam öncesi 35'lik yeni rakı 56 liraya 50'lik yeni rakı 75 liraya büyük 70'lik rakı ise 105 liraya satılıyordu. Tekirdağ rakısının eski fiyatı ise 35'lik için 58 lira büyük 70'lik için ise 109 lira 50 kuruştu. Tekirdağ rakısı Trakya serisi 35'liği 62.50 liraya satılırken altın serisi 70'lik büyük rakı ise 137 liraydı. Kulüp rakısı ÖTV zammı öncesinde 70'lik büyük için 124.50 liraydı. İzmir rakısının zam öncesi 35'lik fiyatı 49 lira, 70'lik büyüğün fiyatı da 92 liraydı.



ALKOLÜN VÜCUDA VERDİĞİ ZARARLAR: Türkiye'de alkoldan yüklü miktarda ÖTV alınmakta. Bunun sebebi de alkolün verdiği zararlar. Alkol insan sağlığını ve toplum düzenini çok ciddi olarak bozmakta ve insan sağlığı üzerinde geri dönülmez hasarlara neden olmaktadır. Alkolün en fazla tahribata neden olduğu organ beyindir. Alkolün doğrudan etkisi mantıklı düşünme, karar verme ve hareket etme yeteneklerini bozmasıdır. Bu etkiler, alkol alımının hemen ardından görülür ve ciddi kazalar, yaralanmalar ve hatta ölümlere neden olmaktadır. Alkol hafızayı zayıflatır. Alkol beyin hücrelerini öldürdüğü için zamanla beyin küçülür... Erken yaşlanma ve bunamaya yol açar.

Alkol kullanan kişilerde uyku bozuklukları ve uzun süre uyusalar bile yorgun kalkma şikayetleri sık görülür. Göze giden görme sinirlerinde tahribata neden olarak, zamanla körlüğe kadar varabilecek hasarlara neden olur. Mide ve yemek borusunu tahriş eder. Gastrit ve ülser oluşumuna yol açar. Vitaminlerin ve diğer besin maddelerinin vücut tarafından emilmesine engel olur. Vücut direnci ve sağlığı bozulur. Baş ağrısı ve ağız kuruluğu yapar. Vücudun aşırı su kaybetmesine neden olur. Kanser riskini çok büyük oranda arttıran alkol, yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserlerinin en önemli nedenlerinden biridir.

Kadınlarda adet düzensizliği, erkeklerde iktidarsızlık yani sertleşme sorunları ve anne karnındaki bebeklerde de çok ciddi fiziksel ve zihinsel bozukluklara yol açar. Kalp hastalıklarına neden olur. Kalpte ritim bozukluğu, kalp yetmezliği gibi sorunlara yol açmasının dışında damar kireçlenmesine de neden olmaktadır. Alkolü az miktarlarda alanlarda da kalp ve damar hastalıkları riski artmaktadır. Yaralanmalarda, kanın pıhtılaşmasını önlediği için, ciddi kan kaybına yol açar. Alkol donmayı hızlandırır. Alkol alan kişi vücudunda yalancı bir sıcaklık hisseder, oysaki bu, vücudun hızla ısı kaybettiğinin işaretidir.