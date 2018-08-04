70'lik çapkın! 48 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı

Yönetmen Orhan Oğuz, 20 yıl birliktelik yaşadığı Nülüfer Açıkalın’dan ayrıldıktan sonra kendisinden 48 yaş küçük güzel ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Usta yönetmen Orhan Oğuz (70), önceki akşam kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle Cihangir'de görüntülendi. Orhan Oğuz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisiyle yemek yedi.