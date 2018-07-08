701 sayılı KHK ile rütbesi sökülenler! İşte tam liste

OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) kapsamında 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK'dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1167 ve jandarmadan 35 personelin rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı. KHK ile 4 Vali Yardımcısı ve 4 Kaymakam meslekten ihraç edildi. 148 personel ise kamudaki görevlerine iade edildi. İşte rütbesi sökülenlerin tam listesi...