70 yaşındaki temizlik işçisi yolu süpürürken az daha canından oluyordu

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Küçüköy Mahallesi'nde İstanbul Caddesi'ni süpüren temizlik işçisi Hakkı İlhan’a (70) otobüs çaptı. Caddeyi süpürürken biranda otobüsün altında kalan talihsiz adam yaralandı. Kazanın ardından bir hafta hastanede tedavi gören İlhan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Caddeyi süpürürken biranda otobüsün kendisine çarptığını belirten Hakkı İlhan, “Caddeyi süpürdüğüm için caddeye arkamı dönmüştüm. Ben otobüsü görmedim. Ama onun da bir korna çalma durumu olmadı. Sırtımdan çarpınca ben yere doğru savrulup düştüm. Bu sırada sağ ayağım yolda kaldı. Otobüsün arka tekeri üzerinden geçti. Otobüs durmuyordu. Bir vatandaş arkasından koşup durdurdu. Ben bana çarpan şoförün geçmiş olsun demeye gelmesini beklerdim ama gelmedi. Çarptığı bir insan, böyle duyarsızlık olur mu? Bir hafta hastanede yattım” dedi. Bu arada, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Hakkı İlhan’ın caddeyi süpürürken otobüsün gelip biranda çarptığı görülüyor. Otobüs, çarpmanın etkisi ile yere düşen İlhan’ın sağ ayağının üzerinden geçerek devam ediyor.

  • Güncel 27 Aralık 2017 09:57
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN 70 yaşındaki temizlik işçisi yolu süpürürken az daha canından oluyordu videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat