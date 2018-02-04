70 yaşındaki kadın dördüz doğurdu bebeğin babası ise iğrenç!

Annegret Raunigk, 2005 yılında Almanya’nın en ünlü annesi oldu. 55 yaşındaki kadın bir kız çocuk dünyaya getirdi. Öğretmen olan Annegret yine bu sene emekliye ayrıldı. 5 farklı eşinden 13 çocuğu vardı. Kadın 65 yaşında tekrardan hamile olduğunu açıklayınca tekrardan gündeme geldi. Doktorlar çocuğu dünyaya getirmesinin aşırı riskli olduğunu söyledi. Doktorları şaşırtan 65 yaşında hamile kalması değil aslında ultrasonda gördükleriydi.