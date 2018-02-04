70 yaşındaki kadın dördüz doğurdu bebeğin babası ise iğrenç!

Annegret Raunigk, 2005 yılında Almanya’nın en ünlü annesi oldu. 55 yaşındaki kadın bir kız çocuk dünyaya getirdi. Öğretmen olan Annegret yine bu sene emekliye ayrıldı. 5 farklı eşinden 13 çocuğu vardı. Kadın 65 yaşında tekrardan hamile olduğunu açıklayınca tekrardan gündeme geldi. Doktorlar çocuğu dünyaya getirmesinin aşırı riskli olduğunu söyledi. Doktorları şaşırtan 65 yaşında hamile kalması değil aslında ultrasonda gördükleriydi.
Emekli öğretmen Annegret Raunigk’in 17 çocuğu ve 7 torunu var. 12 yıl önce 55 yaşındayken çocuk dünyaya getirince gündeme gelmişti. Hamileliği Almanya basınında geniş yer bulmuştu. Annegret Raunigk eleştirilere aldırmadı ve kendisine iyi baktığını söyledi.
2015 yılında, Annegret 65 yaşındayken tekrardan hamile olduğunu açıklayınca insanlar çok şaşırdı. Doktorlar, ultrasonda gördüklerine inanamadılar. Annegret de dördüzleri olmasını beklemiyordu.
Ukrayna’da tüp bebek tedavisine giren kadın bebeklerini Berlin’de doğurdu. Doktorlar doğumun beklediklerinin aksine sorunsuz geçtiğini aktardı. Kadın hamileliğinin 26. haftasında sezaryen ile doğum yaptı. Üç oğlu ve bir kızı oldu.
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