70 yaşındaki adamı öldüresiye dövmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı bir adamı öldüresiyle döven Cemal İlhan, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı. Yanındaki arkadaşı ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Daha önce savcılıkta verdiği ifadeden farklı bir ifade veren İlhan 'Barışmak isteğim kabul edilmedi, can güvenliğim için Ankara'ya gittim' diyerek kendini savundu.

Daha önce kendisine küfrettiği için yaşlı adamdan şikâyetçi olduğunu söyleyen İlhan, bu kez 'Pişmanım, şikâyetçi de değilim' dedi. 'Şoka girmiştim, ne yaptığımı hatırlamıyordum' diyen İlhan cep telefonuna 'Amcaya yaptığının hesabını vereceksin' şeklinde mesajlar geldiğini de anlattı.

''ŞOKUN ETKİSİYLE DARP ETMEYE BAŞLADIM''

Yerel bir dergide editör ve muhabir olarak çalıştığını beyan eden İlhan'ın ifadesi şöyle:

'Bafra'daki ... dergisinde muhabir ve editör olarak görev yapıyorum. O gün bir festivalin haberini yapmaya gitmiştik. Festivalden dönüyorduk. Alaçam caddesinden geçerken bir amcanın arkamızdan bağırdığını gördük. Amcanın yanından geçerken çalılıklardan dolayı kendisini görmemiştik. Arkamızdan bir ses duyunca amcayı fark ettik. Acaba birşey mi oldu diye düşünerek kendisinden özür dilemek için geri geldik. Arkadaşım Çağatay aracın kapısını açarak özür dilemeye çalışırken karşı şahıs bize 'o. çocukları, ... koskoca yolda bizi görmediniz mi ... ' şeklinde sözler söyledi. Bunları duyunca bir anda öfkelendim, şoka girdim. Şokun etkisiyle darp etmeye başladım. Darp ederken bana müdahalede bulunmadı. Arkadaşımın bizi ayırdığını hatırlamıyorum. Arabada 'Sen ne yaptın, adama vurdun' diye bağırınca ben de kendimde olmadığımı ne yaptığımı bilmediğimi söyledim. Tekrar geri dönmek istedik ancak olayın daha fazla büyüyeceğini tahmin ederek geri dönmedik.

''MESAJ GELİNCE KAÇTIM''

Sonra jandarma bizi çağırdı. Gittik ifade verdik. Olayın görüntüleri jandarmada yoktu. Bize şahsın rapor aldığını ve şikayetçi olduğunu belirterek ifademizi aldılar. Bizi aracın plakasından tespit etmiş olabilirler. İfade verdikten sonra evime gittim. Telefonuma tanımadığım birçok kişiden tehdit mesajları gelmeye başlayınca durumu aileme anlatarak orta yolu bulmalarını istedim. Tehdit eden şahıslar 'Sen birgün dışarı çıkacaksın, yaptıklarının aynısını sana da yapacağız. Amcaya yaptıklarının hesabını vereceksin' diye mesajlar geldi. Olaydan bir iki gün sonra aile büyüklerim ve çalıştığım yerdeki büyükler benim adıma gidip özür dilemek istediler. Ailem kabul edilmemiş.'

''CAN TEHLİKEM SÖZ KONUSU''

'Ancak çalıştığım yerdeki büyükler görüşmüşler. Onlar benim barışma istediğimi kabul etmemişler. Tehditler artınca, hayatımdan endişe ettiğim için bir otobüs firmasından yeğenim adına alınmış bir bilet ile Ankara'ya geldim. Yakalama kararı çıktığını öğrenince de gelip teslim oldum. Olay nedeni ile pişmanım, karşı taraftan şikâyetçi değim. Can tehlikem söz konusudur, güvenliğimin sağlanmasını istiyorum' dedi.

İLK İFADESİ FARKLI

Olaydan sonraki ilk ifadesinde şunları söylemişti:

'Şahsın üzerine su geldiğini gördük ve aracımızı durdurarak özür dilemek istedim ve yanına gittim. Elimi uzattığım sırada bana hitaben annesini sinkaf ettiğimin çocukları beni görmediniz mi dedi ve akabinde ikinci kez aynı şekilde küfür etti. Elinde bulunan küreği tarafıma doğru kaldırdı bende anneme küfür etmesi sebebiyle dayanamadım sinirlendim o an için kendimi kontrol edemedim bir kaç defa kendisine vurdum kendisi yere düştü bende ordan uzaklaştım. Küfür ettiği için şikâyetçiyim.'