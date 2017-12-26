  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

70 asker hastaneye kaldırıldı sağlık durumları nasıl?

70 asker hastaneye kaldırıldı sağlık durumları nasıl?

Gaziantep'te 70 asker zehirlene şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumlarının nasıl olduğu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-12-2017 09:46 - Güncelleme: 26-12-2017 09:46

Gaziantep 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 70 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Komutan Yardımcılığı personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

ISPANAK YEMEĞİ VARDI: İHA'nın haberine göre, kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen askerlerin gıda zehirlenmesi yaşadığı sanılıyor. Askerlerin akşam yemeğinde ıspanak yediği ileri sürüldü.

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran 2017 tarihlerinde yaşanan besin zehirlenmesi olayında, Er Hüsnü Özel hayatını kaybetmiş, yüzlerce askerde etkilenmişti.

Yemek şirketi hakkında soruşturma açılmış şirketin ihalelere girmesine yasak getirilmişti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise askere geçmişte at ati yedirildiğinin ortaya çıktığını açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 70 asker hastaneye kaldırıldı sağlık durumları nasıl? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı SEVER 26 Aralık 2017 10:04 Askerimizin bu AKP iktidarından çektikleri nedir! Askerimiz kendi yiyeceğini kendisi alıp, kendisi pişirmeli artık, yandaşlara para kazandırmak için askerlerimiz zehirlenmemeli.

    CEVAP YAZ 0 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat