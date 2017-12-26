70 asker hastaneye kaldırıldı sağlık durumları nasıl?

Gaziantep 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli 70 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan karar ile Maltepe'den Gaziantep'in İslahiye ilçesine taşınan 2. Zırhlı Komutan Yardımcılığı personeli gıda zehirlenmesi nedeniyle ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
ISPANAK YEMEĞİ VARDI: İHA'nın haberine göre, kusma ve bulantı şikayeti ile hastanelere gelen askerlerin gıda zehirlenmesi yaşadığı sanılıyor. Askerlerin akşam yemeğinde ıspanak yediği ileri sürüldü.
Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda 23 Mayıs, 16 ve 17 Haziran 2017 tarihlerinde yaşanan besin zehirlenmesi olayında, Er Hüsnü Özel hayatını kaybetmiş, yüzlerce askerde etkilenmişti.
Yemek şirketi hakkında soruşturma açılmış şirketin ihalelere girmesine yasak getirilmişti. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ise askere geçmişte at ati yedirildiğinin ortaya çıktığını açıklamıştı.
Ayrıntılar geliyor...
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