7 yıl boyunca tecavüz ettiler daha sonra... Böyle ahlaksız teklif görülmedi!

7 yıl boyunca ev sahibi tarafından tecavüze uğrayan ve adalet aramak için Gerçeğin Peşinde programına katılan Güngör Ete, yaptığı açıklamada ahlaksız teklif aldıklarını susmaları için para teklif edildiğini söyledi.

70 yaşındaki ev sahibi tarafından tecavüzüne ve tehditlerine maruz kalan 25 yaşındaki Güngör Ete, Mustafa D’nin ceza almasını istiyor. Korktuğu için uzun süre kimseye durumu anlatamadığını söyleyen Güngör Ete ve eşi Ferdi Ete seslerini duyurmaya, yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor. İddiaya göre Ete çifti, Mustafa D ve eşinin oturdukları evin alt katına 2011 yılında kiracı olarak taşındı. Ev sahibi 70 yaşındaki Mustafa D. ilk başta “Beni babanız olarak görün. Size ben sahip çıkarım. İşe gittiğinde de gözün arkada kalmasın” diyerek güvenlerini kazandı. Ete, sonrasında Mustafa D. isimli şahsın eve gelmek için çocuklara para verdiğini, eşinin yaşadıklarını öğrendikten sonra karakola gidip şikâyetçi olduğunu, bunun üzerine Mustafa D’den tehditler almaya başladığını söyledi. Ete çifti ayrıca geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına çıkarak seslerini duyurmaya çalışmıştı.

FERDİ ETE: EŞİMİ BIRAKMAM

Yaşadıkları yüzünden ailece psikolojilerinin bozulduğunu aktaran Güngör’ün eşi Ferdi Ete de eşinin başına gelen olayı anlattığı ve hak aradığı için ailesi tarafından reddedildiğini söyledi. Ferdi Ete “Ailem ‘Aramızda hallederdik. Boşanırdın. Rezillik çıkardın’ diyerek beni suçluyor. Eşimin zeka geriliği var ve olaylardan sonra psikolojisi daha da bozuldu. Herkes de bunu biliyor. Ben eşimi bırakmam. Bırakırsam sokakta kalır. Tek başına ne yapar? Karnında bebeği var. Suçluların yakalanmasını istiyorum” dedi.

MUSTAFA D’NİN AİLESİNDEN TEHDİT

Olaylara tanık olan 7 yaşındaki çocuğunun da susması için Mustafa D. tarafından “Babana söylersen babanı hapse attırırım” şeklinde tehdit edildiğini anlatan Ete, Mustafa D’nin eşinin de söylenenleri kabullenmediğini, kendilerini yalan söylemekle suçladığını aktardı. “Daha sonra karakola gidip durumu anlattım. Karakola gittikten sonra bu şahısları ifade için çağırdılar. Sonrasında Mustafa D.’nin kızı beni arayıp tehdit etti. ‘Size 10 bin versem susarsınız. Bize şantaj yapıyorsunuz. Haksız çıkarsanız sana tazminat davası açacağım. Perişan olursun.’ dedi. Sonrasında ‘Çocuklarını