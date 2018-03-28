7 terörist böyle öldürüldü!

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde eylem için sığınaktan çıkıp Tunceli- Erzincan yoluna inmeye çalışan 7 teröristin etkisiz hale getirilme anı kameralara yansıdı.

Tunceli Valiliği dün Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, bunlardan birinin boynunda ve elinde haç işareti bulunan sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt'ın turuncu listede, Baran Kod adlı Haydar Gül'ün ise gri listede arandığını açıklamıştı.

Kandil'den aldıkları eylem talimatı nedeniyle sığınaktan çıktığı belirlenen ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden 1 adet roket atar, 2 adet M-16, 5 adet kalaşnikof, 1 adet sırt telsizi,4 adet el telsizi, 12 adet şarjör, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Öte yandan, dün yapılan operasyon anıyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.