7 terörist böyle öldürüldü!

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde eylem için sığınaktan çıkıp Tunceli- Erzincan yoluna inmeye çalışan 7 teröristin etkisiz hale getirilme anı kameralara yansıdı.

Tunceli Valiliği dün Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından 7 teröristin etkisiz hale getirildiği, bunlardan birinin boynunda ve elinde haç işareti bulunan sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt'ın turuncu listede, Baran Kod adlı Haydar Gül'ün ise gri listede arandığını açıklamıştı.