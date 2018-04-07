7 Nisan Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto çekilişi sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) sayfasında açıklandı. Noter huzurunda açıklanan büyük ikramiye tutarı 6 milyon 397 bin 879 Türk Lirası olarak belli oldu. Ankara, Balgat’ta çekilen şans oyununa dair şanslı rakamlar…

7 Nisan 2018 tarihinde, saat 21:17'de, Milli Piyango İdaresi’nin genel merkezinde, noter huzurunda yapılan çekilişte numaralar belli oldu. İşte 49 sayı içerisinde çıkan numaralar: 1 19 28 29 39 43

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Şans oyununda en çok çıkan numaralar: 38 sayısı 160 kez çıkarken, 18 sayısı 156 kez, 21 sayısı ise 153 kez çıktı. 16, 36, 40 sayıları ise 150 kez çıktı. En az çıkan sayılar: 31 sayısı 123 çıkarken, 6 sayısı 122 kez çıktı. 33 ve 45 sayıları ise 121 kez çıkarken, 37 sayısı 117 kez şans oyununda çıktı. En az çıkan sayı ise 43 oldu. 43, 104 kez çıktı.

GEÇEN HAFTA NE OLDU? (31 MART)

Devreden ikramiye tutarı 4 milyon 151 bin 636 lira 34 kuruş. 5 bilen 188 kişi, 4 bin 767 90 kuruş, 4 bilen 8 bin 929 kişi, 75 lira 70 kuruş, 3 bilen 168 bin 107 kişi, 11 lira 30 kuruş kazandı.