7 Nisan 2018 reyting sonuçları bomba Survivor 2018 mi Yeni Gelin mi

Cumartesi akşamları ekranlarda kıyasıya rekabet devam ediyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2018 en önemli oyunların oynandığı iki akşamı cumartesi ve pazar. Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin, Star TV ekranlarının çok konuşulan dizisi Fazilet Hanım ve Kızları kıyasıya rekabetine devam ediyor. Fox TV ekranlarında kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Adı:Zehra ise pastadan pay kapmaya çalışıyor. Öte yandan ATV'de Masum Değiliz ve Kanal D'de İnsanlık Suçu ne yaptı? Peki böylesi karmaşık bir akşamda reyting sonuçları ne oldu? 7 Nisan 2018 Cumartesi akşamı reytinglerinde kim galip geldi? Hadi gelen dün akşam televizyon ekranlarında neler yaşanmış ve reytinglere yansıması nasıl olmuş bir bakalım. İşte 7 Nisan 2018 Cumartesi reyting sonuçları...
Survivor 2018, Total, AB ve ABC'nin zirvesinde yer aldı. Peki Listenin geri kalanında durum ne? Kimler reyting pastasından beklediğini bulabildi? Beraber bakalım!
7 Nisan 2018 Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de 19.14 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı. İkinci sırada 14.44 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin yer alırken, üçüncü sırada ise 11.11 share ile Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.
AB grubunda da Survivor 20.51 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 12.69 share ile TRT1'de ekrana gelen Kalk Gidelim yer alırken, üçüncü sırada ise 12.34 share ile Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı. ABC grubunda ise 21.64 share ile Survivor birinci sırada yer alırken, ikinci sırada Survivor Ekstra, üçüncü sırada ise Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER