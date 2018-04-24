7 milyon Euroluk soygun 5 yıl sonra ifşa oldu! Tüm sülale gözaltında...

GAZİANTEP'te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin Euro beş yıl önce çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre sonra serbest kalan 2 kişi ve 15 yakını o parayla yaptıkları servetle yakalandı.

7 milyon Euroluk soygun 5 yıl sonra ifşa oldu! Tüm sülale gözaltında...

GAZİANTEP’te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin Euro çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre cezaevinde yatan 2 kişi ve 15 yakını, çalınan parayla haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları aramalarda 2 arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığını tespit ettiler. Operasyonda arabalara ve altınlara el konuldu...

15
7 milyon Euroluk soygun 5 yıl sonra ifşa oldu! Tüm sülale gözaltında...

Olay, 28 Mart 2013 tarihinde Gazimuhtarpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul’da bulunan özel bir güvenlik hizmetleri firmasının Gaziantep ofisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Vatan, kendisi gibi güvenlikçi arkadaşıyla birlikte zırhlı araçla bir bankadan aldığı 7 milyon 200 bin Euro’yu bir başka bankanın kasasına götürmek üzere görevlendirildi. Parayı alan Mehmet Vatan, arkadaşına güzergah üzerindeki bir banka şubesine ait kredi kartlarını teslim etmesini istedi. Güvenlik görevlisinin bankaya gitmesinin ardından Mehmet Vatan, 7 milyon 200 bin Euro bulunan zırhlı araçla kayıplara karıştı.

25
7 milyon Euroluk soygun 5 yıl sonra ifşa oldu! Tüm sülale gözaltında...

PARAYI TIR’DA UNUTTUK DEMİŞLERDİ... Vatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut olaydan 4 ay sonra avukatlarıyla beraber Gaziantep Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Vatan ve Arnavut mahkemede verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı otostop çekerek bindikleri ve plakasını bilmedikleri TIR’da unuttuklarını söyledi. 2 şüpheli ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 arkadaş bir süre hapis yattıktan sonra tahliye edildi.

35
7 milyon Euroluk soygun 5 yıl sonra ifşa oldu! Tüm sülale gözaltında...

KAYIP PARAYLA ŞİRKET KURUP, OTOMOBİL ALMIŞLAR... Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Bürosu ekipleri olay sonrası Vatan ve Arnavut’u takip etmeye devam ederek, bulunamayan 7 milyon 200 bin Euro’yla haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Ekipler yaptıkları aramalarda 2 arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığını tespit ederek çalıntı parayla ilişkili olanlara yönelik operasyon düzenledi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro