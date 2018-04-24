7 milyon Euroluk soygun 5 yıl sonra ifşa oldu! Tüm sülale gözaltında...

GAZİANTEP'te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin Euro beş yıl önce çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre sonra serbest kalan 2 kişi ve 15 yakını o parayla yaptıkları servetle yakalandı.

GAZİANTEP’te, güvenlik görevlisi olduğu bankadan 7 milyon 200 bin Euro çaldıktan sonra, parayı kaybettiğini söyleyerek polise teslim olan ve bir süre cezaevinde yatan 2 kişi ve 15 yakını, çalınan parayla haksız kazanç elde edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Ekipler yaptıkları aramalarda 2 arkadaşın çalınan parayla eşleri, kardeşleri, anneleri, babaları ve arkadaşları üzerine çok sayıda ev, arsa, araba aldıkları ve kuyumcu açtığını tespit ettiler. Operasyonda arabalara ve altınlara el konuldu... Twitter

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Olay, 28 Mart 2013 tarihinde Gazimuhtarpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İstanbul’da bulunan özel bir güvenlik hizmetleri firmasının Gaziantep ofisinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk babası Mehmet Vatan, kendisi gibi güvenlikçi arkadaşıyla birlikte zırhlı araçla bir bankadan aldığı 7 milyon 200 bin Euro’yu bir başka bankanın kasasına götürmek üzere görevlendirildi. Parayı alan Mehmet Vatan, arkadaşına güzergah üzerindeki bir banka şubesine ait kredi kartlarını teslim etmesini istedi. Güvenlik görevlisinin bankaya gitmesinin ardından Mehmet Vatan, 7 milyon 200 bin Euro bulunan zırhlı araçla kayıplara karıştı. Twitter

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PARAYI TIR’DA UNUTTUK DEMİŞLERDİ... Vatan ve aynı güvenlik şirketinde çalışan arkadaşı Gökhan Arnavut olaydan 4 ay sonra avukatlarıyla beraber Gaziantep Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. Vatan ve Arnavut mahkemede verdikleri ifadelerinde çaldıkları parayı otostop çekerek bindikleri ve plakasını bilmedikleri TIR’da unuttuklarını söyledi. 2 şüpheli ‘hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 arkadaş bir süre hapis yattıktan sonra tahliye edildi. Twitter

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