7. katta tehlikeli temizlik!

Kadıköy’de oturduğu 7. katında camlarını temizleyen kadının, hiçbir önlem almadan pencereye çıkarak yaptığı temizlik kameralara yansıdı. Bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde kadının pencerenin dış tarafına çıktığı görülüyor. Bir eliyle pencerenin çerçevesini tutan kadının iki ayağının ise pencerenin dış tarafında olması adeta görenlerin yüreklerini ağza getirdi.Düşme tehlikesine aldırmadan dış taraftaki mermerleri silen kadının daha sonra içeri girdiği görülüyor.

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