7 işçi durakta servis bekliyordu: Sonrası facia!

Karabük’te Kardemir işçilerini taşıyan servis midibüsünün kazadan saniyeler önce hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kardemir’de 24.00-08.00 vardiyasında çalışan işçileri taşıyan Şükrü Parlakçı idaresindeki 78 S 0292 plakalı servis midibüsü Kurtuluş Mahallesi'nde frenlerin boşalması sonucu bir evin garaj kısmına çarpmış, kazada 3’ü işçi 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza öncesi rampa aşağıya inen otobüsün hızla geçtiği anlar, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 7 Kardemir işçisi durakta beklediği sıradağı servis midibüsünün hızla yanlarından geçtiği ve daha sonra da işçilerin olay yerine koştuğu görülüyor.
KAZA NASIL OLMUŞTU: Karabük'te Kardemir'de çalışan işçileri taşıyan midibüsün freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada midibüsün sürücüsü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Kardemir'de gece vardiyasında çalışan işçileri taşıyan 78 S 0293 plakalı midibüs, rampa aşağı inerken freninin boşalması sonucu yol kenarında bulunan tek katlı evin garajına, ardından da eve çarptı. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Araçta sıkışan sürücü ile 3 işçi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Araçta bulunan yaralılar çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Araçta sıkışan cesetlerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER