7 dakika sürdü, 2 bin metre yükseğe çıktı!

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Endonezya Jeoloji Ajansından yapılan açıklamada, 7 dakika süren patlamada, yanardağdan püsküren kül ve dumanların 2 bin metre yükseğe çıktığı ve lavların 2 kilometrelik alana yayıldığı belirtildi.



