7 dakika sürdü, 2 bin metre yükseğe çıktı!

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

7 dakika sürdü, 2 bin metre yükseğe çıktı!

Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Endonezya Jeoloji Ajansından yapılan açıklamada, 7 dakika süren patlamada, yanardağdan püsküren kül ve dumanların 2 bin metre yükseğe çıktığı ve lavların 2 kilometrelik alana yayıldığı belirtildi.

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7 dakika sürdü, 2 bin metre yükseğe çıktı!

Açıklamada, literatürde "stromboli" olarak adlandırılan orta şiddetteki patlamanın ardından mevcut alarm seviyesinin artırılmayacağını, volkan kraterine 4 kilometre yakınlıktaki alanın "tahliye bölgesi" ilan edildiği kaydedildi.

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7 dakika sürdü, 2 bin metre yükseğe çıktı!

Geçen hafta Bali Uluslararası Havaalanı, yanardağdan çıkan volkan küllerinin hava ulaşımını aksatması nedeniyle yarım gün hizmete kapatılmıştı. Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı geçen yıl yaşanan patlamaların ardından yeniden dünyanın gündemine gelmişti. Yanardağ 1963'te patladığında lav akışı tam 11 ay sürmüş, 1000'den fazla kişi hayatını kaybederken büyük maddi hasar yaşanmıştı. Yanardağın etki alanında halen 4 milyon kişi yaşıyor.

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7 dakika sürdü, 2 bin metre yükseğe çıktı!

250 milyon nüfusa ev sahipliği yapan takımadalar ülkesi Endonezya, Pasifik Okyanusu'nun "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, 120 aktif volkanın bulunduğu bir bölgede merkezinde yer alıyor. Kaynak: AA

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